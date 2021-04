Un assistant demande un autographe à Haaland après Manchester City – Dortmund: Pep Guardiola réagit à la polémique (vidéos)

Petite polémique ce mardi soir, après la victoire de Manchester City sur le fil face à Dortmund, en quart de finale de Ligue des champions. Au terme de la rencontre, l’un des arbitres assistants du soir à demander à Erling Haaland, l’attaquant vedette de Dortmund, pour avoir un autographe. Une scène qui a fait couler beaucoup d’encre, remettant en cause la neutralité de l’arbitre. Mais Pep Guardiola, l’entraîneur des Cityzens, a directement éteint les polémiques en conférence de presse.

« On me l’a expliqué, mais je ne l’ai pas vu. Peut-être que c’est un fan, un fan d’Haaland, pourquoi pas ? Les arbitres ont été brillants, il n’y a pas eu de problème pendant le match », a-t-il insisté avant d’expliquer que le penalty refusé par le VAR à Manchester City et le goal annulé à Bellingham étaient de bonnes décisions. « Donc les arbitres et juges de lignes étaient corrects et parfaits. Ça n’a pas influencé le match comme ça a pu être le cas par le passé. Peut-être qu’il voulait la signature pour son fils ou sa fille, je ne sais pas. Je n’ai jamais vu ça auparavant, mais ça arrive. Ils ont fait du bon boulot, non ? C’est tout. »