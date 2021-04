Tour du Pays basque: Tadej Pogacar remporte la 3e étape au terme d’un duel contre Primoz Roglic

Le duel tant attendu entre les Slovènes Tadej Pogacar (UAE Emirates) et Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a bien eu lieu mercredi sur les routes du Pays basque (WorldTour). Le premier a remporté la 3e étape après 167,7 kilomètres entre Amurrio et Ermualde devant le second, qui occupe toujours la tête du général. L’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) a terminé 3e à 5 secondes alors que Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step), premier Belge, a pris la 9e place à 0 : 16. Après quelques kilomètres, un groupe de sept coureurs s’est détaché du peloton avec les Espagnols Daniel Navarro (Burgos-BH), Oier Lazkano (Caja Rural-Seguros RGA), Gotzon Martin (Euskaltel-Euskadi), l’Américain Larry Warbasse (AG2R CItroën), le Danois Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), le Français Theo Delacroix (Intermarché – Wanty Gobert) et l’Autrichien Felix Gall (DSM).

Dernier membre de l’échappée du jour, Lazkano a été repris par le peloton à 12 kilomètres de l’arrivée alors que deux difficultés restaient au programme. Si personne n’a osé attaquer dans les pentes de Malkuartu, qui présentait des passages jusqu’à 10,8 pour cent, tout s’est joué dans l’ultime col de la journée, Santa Maria del Yermo. Le Canadien Michael Woods (Israel-Start Up Nation) et le Néerlandais Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) n’ont pas pu défendre leur chance, victimes d’une chute dans la finale.

L’Équatorien Richard Carapaz (INEOS-Grenadiers) et Pogacar ont allumé plusieurs mèches mais Roglic, en leader, a contrôlé. Les deux Slovènes se sont ensuite isolés en tête à 2 km de l’arrivée, au plus fort de la pente (18 %). Plusieurs fois repris par un groupe de poursuivants, ils se sont détachés à quelques hectomètres de la ligne et Pogacar, dernier vainqueur du Tour de France, s’est imposé devant son aîné. C’est déjà la 5e victoire de la saison pour ’Pogi’, lauréat du Tour des Émirats arabes unis et de Tirreno-Adriatico.