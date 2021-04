Bourse de Bruxelles - arGEN-X et Galapagos ont pesé sur le BEL 20

D'abord en hausse mercredi, l'indice BEL 20 devait virer au rouge peu après 11h00 et rester négatif jusqu'à confirmer une baisse finale de 0,41 pc à 3.926,57 points avec 8 de ses éléments en baisse. En tête de ceux-ci, on retrouvait arGEN-X (232,80) et Galapagos (65,10) avec des chutes de 3,48 et 2,84 pc, Solvay (106,25) et UCB (81,12) cédant 0,98 et 0,20 pc. AB InBev (53,56) et Ageas (51,36) reculaient de même de 0,85 et 0,77 pc tandis que KBC (62,50) regagnait 0,39 pc. Umicore (46,28) remontait de 0,61 pc et Aperam (40,66) de 0,12 pc, Elia (90,35) récupérant 0,84 pc, après son recul de 4,7 pc de la veille, tandis que Melexis (91,45) abandonnait 1,24 pc. Proximus (18,80) et Telenet (35,26) ne gagnaient plus que 0,32 et 0,69 pc, Orange Belgium (22,85) gagnant par ailleurs de justesse 0,22 pc tandis que Bpost (8,39) remontait de 0,84 pc après avoir gagné jusqu'à 3,3 pc en journée.