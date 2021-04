Battu au Beerschot, Charleroi voit le Top 8 s’éloigner (2-1)

Pour la 7e fois de rang, le SC Charleroi n’a pas gagné. Et ce, alors qu’un succès au Beerschot, dans ce match qui avait été reporté le 20 mars dernier pour cause de cas de coronavirus chez les visiteurs, aurait permis au Sporting de retrouver le Top 8, synonyme de Playoffs 2.

Le suspense est total dans la course au Top 8. Mais une chose est sûre, à deux journées de la fin de la phase régulière, les Carolos n’ont plus du tout la main. Les Playoffs 2 s’éloignent donc encore un peu plus pour les Zèbres…