Beerschot-Charleroi: les Zèbres doivent gagner mais sont pressés (direct 0-0)

Le Sporting de Charleroi se déplace au Beerschot et y dispute le match du 20 mars dernier qui avait été reporté pour cause de cas de Covid chez les visiteurs. Cette rencontre est cruciale pour les Zèbres qui n’ont plus signé un succès en championnat depuis le 30 janvier dernier en déplacement à Courtrai.

En cas de succès, le club carolo remonterait dans le Top 8 synonyme de Playoffs 2.