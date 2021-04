Vaccin AstraZeneca: l’UE appelle les 27 à «parler d’une seule voix»

Pour autant, plusieurs Etats européens ont déjà décidé de restreindre son utilisation selon des critères d’âge - variables d’un pays à l’autre. La semaine dernière, l’Allemagne a déconseillé l’usage du produit pour les plus jeunes, le réservant aux plus de 60 ans. En France, la Haute autorité de santé a recommandé de le réserver aux personnes de 55 ans et plus. Mercredi soir, après l’avis de l’EMA, la Belgique a annoncé le réserver également pour les plus de 55 ans.

La réaction d’AstraZeneca

AstraZeneca a estimé mercredi que les régulateurs des médicaments britannique (MHRA) et européen (EMA) avaient attesté de bénéfices «largement» supérieurs aux risques pour son vaccin anti-Covid, malgré des analyses concluant à un lien possible avec de rares caillots sanguins.

«Globalement, ces deux examens ont réaffirmé que le vaccin offre une protection de haut niveau contre toutes les formes graves de Covid-19 et que ces bénéfices continuent de l’emporter largement sur les risques», a souligné AstraZeneca dans un communiqué.