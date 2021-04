Kylian Mbappé après son doublé face au Bayern Munich: «J’aime jouer ce genre de match et être décisif»

Interrogé au micro de RMC Sport après la victoire du PSG sur la pelouse du Bayern Munich, lors de laquelle il a inscrit un doublé dont le but décisif, Kylian Mbappé a insisté sur l’importance du collectif.« C’est une super performance collective avant tout, j’arrive à bénéficier du super travail collectif. J’aime ce genre de matches, ça ne m’a pas toujours souri mais je ne suis pas là pour me cacher, j’aime bien jouer ce genre match et être décisif », a expliqué l’attaquant français, auteur de 8 buts dans la compétition.

« Après, on n’est qu’à la mi-temps d’une grosse confrontation. On a vu qu’on a souffert, mais on a souffert en équipe et on n’a pas à rougir de notre performance, parce qu’on a été solides et on a réussi à leur faire mal sur nos points forts. Maintenant on rentre à Paris avec le sourire mais on est tout de suite concentrés sur notre match à Strasbourg (samedi). On est obligés de faire la différence, et on attaquera ce match retour avec la même détermination qu’aujourd’hui. »