Coronavirus: plus de 900 patients aux soins intensifs (infographie)

Plus de 3.152 personnes infectées par le coronavirus étaient soignées à l’hôpital mardi, dont 900 aux soins intensifs, selon les données publiées par Sciensano, l’Institut scientifique de santé publique, jeudi matin. La moyenne sur sept jours du nombre de nouveaux cas poursuit toutefois sa baisse (-12 %) et le taux de reproduction du virus reste sous la barre de 1.

L’évolution du nombre de nouveaux cas offre plus d’optimisme. Au cours de cette même période, 4.244 infections ont été enregistrées en moyenne par jour, ce qui représente une baisse de 12 % par rapport à la période de référence précédente. Depuis le début de l’épidémie, 908.212 contaminations ont été comptabilisées en Belgique.

En outre, le taux de reproduction du virus est estimé à 0,99. Lorsqu’il est supérieur à 1, on considère que l’épidémie se renforce.

Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués, s’établit à 8,1 %. L’incidence, qui renseigne le nombre de cas pour 100.000 habitants, atteint 553,1 sur 14 jours.

Plus d’1,56 million de personnes ont reçu une première dose de vaccin (17 % de la population adulte) et près de 583.000 une seconde injection (6,3 % des 18 ans et plus).