La Belgique a tranché: le vaccin Astrazeneca est réservé aux plus de 55 ans

Le vaccin AstraZeneca ne sera plus inoculé qu’aux personnes âgées de 56 ans et plus au cours des quatre prochaines semaines. Ainsi en ont décidé mercredi les ministres de la Santé à la suite du nouvel avis rendu par l’Agence européenne du médicament (EMA).

Cette dernière avait proposé plus tôt dans la journée de répertorier, parmi les effets secondaires « très rares » du vaccin AstraZeneca, des caillots sanguins inhabituels liés à un faible taux de plaquettes sanguines.

« Sur la base d’avis scientifiques récents, les ministres belges de la Santé ont décidé de remplacer l’AstraZeneca par d’autres vaccins pour les personnes âgées de 18 à 55 ans ; pour les personnes de 56 ans et plus, tous les vaccins continueront d’être administrés. Cela permet à la campagne belge, qui se concentre actuellement sur les personnes de plus de 65 ans et les personnes souffrant de comorbidités, de se poursuivre sans relâche. L’EMA souligne que les avantages d’AstraZeneca l’emportent toujours sur les risques », ont indiqué les ministres de la Santé et le commissariat corona.