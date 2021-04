Le vaccin AstraZeneca réservé aux plus de 55 ans: Yves Van Laethem justifie la décision belge

Ce dernier a aussi expliqué pourquoi le vaccin AstraZeneca sera uniquement administré aux personnes de plus de 55 ans. « Ce que l’on a pu constater dans les rares effets secondaires, c’est que de l’ordre de 85 à 90 % des effets secondaires se passent avant l’âge de 55 ans et que, plus on augmente en âge, plus on a des risques de mortalité ou de séjours en soins intensifs. A partir du moment qu’on dépasse l’âge de 55 ans, le risque extrêmement bas, – on l’a calculé pour la Belgique est de l’ordre de 1 à 1,5 éventuel cas qui surviendrait- est peu de chose par rapport au millier de morts, à peu près 1.000 morts dans la tranche d’âge en question que l’on a connu lors des différentes vagues. A ce moment-là, l’avantage de la vaccination dépasse largement le risque potentiel dans cette tranche d’âge à partir de plus de 55 ans. ».

Les vaccins destinés aux personnes de 18 à 55 ans ont d’ores et déjà été ajustés. Un petit nombre de personnes de moins de 56 ans, pour lesquelles le vaccin AstraZeneca était encore prévu, recevront un autre vaccin.