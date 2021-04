Doublé de Mbappé, exploit du PSG, Chelsea prend l’ascendant: revivez la folle soirée de Ligue des champions (vidéos)

Deux ans et dix-neuf matches que le Bayern, champion d’Europe en titre, ne perdait plus sur la scène européenne: c’est un immense exploit que le PSG a réussi mercredi dans des conditions apocalyptiques qui resteront dans les mémoires, avec un réalisme chirurgical de ses superstars Mbappé et Neymar et une souffrance de tous les instants.

Sous la neige et dans le huis clos de l’Allianz Arena, la revanche de la finale de Lisbonne (1-0) a accouché d’un match brûlant et dantesque.

Avec à la baguette un maestro lui-même revanchard: Neymar. Le Brésilien, souvent blessé ces dernières semaines ou victime de ses propres nerfs, a cette fois surnagé avec deux passes décisives qui ont permis au PSG de mener rapidement 2-0 malgré la domination écrasante des Bavarois (31 tirs à 6!).

Dès la 3e minute, «Ney» a fixé cinq défenseurs plein axe et décalé Mbappé, dont la frappe puissante surpris le gardien Manuel Neuer, battu entre ses jambes. Puis Neymar a enfoncé le clou d’une incroyable louche pour son capitaine et compatriote Marquinhos, parti dans le dos de la défense et qui a ajusté Neuer tel un pur avant-centre (30e).

Un but à l’énergie de la part du défenseur brésilien, qui venait de réclamer le changement en raison d’une blessure!

«Marqui» est d’ailleurs sorti dans la foulée, contraignant le milieu Danilo à s’improviser défenseur central, et ce changement a initié un bal de blessures assez improbable: tour à tour, les Allemands Leon Goretzka (33e), puis Niklas Süle (42e) sont sortis touchés, de même qu’Abdou Diallo à la pause.

Dans ce contexte échevelé, le mérite du PSG a été de tenir bon dans la tourmente bavaroise, en particulier grâce à Keylor Navas, décisif comme en huitièmes contre Barcelone. Les champions d’Europe en titre ont malgré tout réduit le score sur une tête piquée de l’ancien Parisien Eric Maxim Choupo-Moting (37e), suppléant du buteur munichois Robert Lewandowski, absent (genou). Puis Thomas Müller a égalisé d’une subtile tête décroisée (60e).

Mais le Bayern laissait des boulevards derrière et Mbappé a surgi à nouveau (68e), mettant le troisième but d’une frappe rasante au premier poteau qui a surpris Neuer. Soit le 8e but du bolide de Bondy dans cette C1, à deux longueurs de son rival naissant Erling Haaland (10 buts).

«Je ne suis pas là pour me cacher, j’aime bien jouer ce genre de match et être décisif», a lancé Mbappé sur RMC Sport.

De quoi effacer le goût amer de Lisbonne et de sa frappe trop molle devant Neuer en août dernier, l’un des pires ratés de sa carrière... Le voilà vengé par cette victoire éclatante, que Paris devra confirmer mardi prochain au Parc des Princes pour entretenir son rêve d’un premier sacre européen.

Chelsea prend l’ascendant

Du côté de Porto-Chelsea, joué sur terrain neutre à Séville en raison des restrictions sanitaires, l’atmosphère était beaucoup moins enflammée: les «Blues» ont fait le travail en s’imposant assez nettement «à l’extérieur».

L’équipe de Thomas Tuchel a parfois subi mais sa défense, cette fois, a tenu, loin de la correction inattendue subie le week-end dernier en Premier League contre West Bromwich (5-2).

Deux banderilles ont suffi dans l’arène andalouse: une roulette de Mason Mount suivie d’une frappe croisée (32e), puis un but opportuniste de Ben Chilwell qui a chipé un ballon mal contrôlé par un défenseur avant d’aller battre le gardien de près (85e).

Voilà Chelsea tout proche des demi-finales que le club londonien, champion d’Europe 2012, espère retrouver pour la première fois depuis 2014: il suffira pour cela de bien gérer la manche retour prévue mardi prochain, à nouveau à Séville.