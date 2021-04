Neymar et Mbappé vont-ils prolonger leur aventure au PSG? Voici la réponse de Leonardo après la victoire au Bayern Munich

Au sortir de ce quart de finale aller de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG (2-3), tout le clan parisien était aux anges. Y compris le directeur sportif Leonardo. Interrogé par Sky Sport Italia, l’homme fort du club français a abordé le dossier de l’avenir de ses deux joyaux (Neymar et Kylian Mbappé).

Les deux stars pourraient en effet prolonger leur aventure au Parc des Princes. « Nous serions également heureux de parler de contrats mais aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur la compétition. Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, mais maintenant nous devons nous concentrer sur la compétition, dont nous entrons dans la phase finale », indiquait Leonardo, qui espère visiblement compter sur le Brésilien et le Français - liés pour le moment au club jusqu’en 2022 - sur du long terme. Affaire à suivre…