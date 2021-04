Pourquoi on ne vaccine pas le dimanche en Wallonie

« On vaccine actuellement du lundi au samedi, entre 12 à 15 heures par jour. C’est variable d’un centre à l’autre et selon les doses disponibles. Les centres ouvrent entre 8 et 9 heures le matin jusqu’à 18 heures-19 heures, et parfois même 22 heures. Tout dépend du nombre de doses et du personnel disponibles », note aussi la porte-parole de Christie Morreale (PS), ministre wallonne de la Santé. « On ne fonctionne pas à plein régime. Nous avons la capacité de vacciner plus de 200.000 personnes par semaine. Actuellement, on avoisine entre 100.000 et 130.000 personnes en moyenne. »