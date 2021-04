Glen Kamara (Rangers) brise le silence après avoir été victime de propos racistes en Europa League: «J’ai besoin de raconter mon histoire»

Quelques semaines après la grosse polémique du match entre les Rangers et le Slavia Prague en Europa League, Glen Kamara, le joueur du club écossais, est revenu pour la première fois sur les propos racistes dont il a été victime. Ondrej Kudela, le présumé coupable, nie les faits en bloc et a même déposé plainte auprès de la police écossaise pour « une agression physique » après la rencontre.

Depuis le match, silence radio. Mais Kamara est sorti du silence et a exposé sa version des faits à ITV News. « Je n’ai pas prêté beaucoup d’attention à ce qu’il a fait après l’incident, mais j’ai vu les réactions des fans. J’aurai sans doute des abus racistes sur mon compte Instagram tous les jours », pointe le principal intéressé. « Je ne suis pas celui qui en est le plus affecté, mais c’est triste la façon dont a réagi l’équipe. J’ai le sentiment que j’ai besoin de raconter mon histoire avec tous les messages que je reçois. Je me suis victime, il faut le dire. »

Et de poursuivre en avouant se sentir comme « un petit garçon » : « Kudela s’est approché et m’a dit que j’étais un singe. À partir de ce moment, j’ai réagi et ai répondu qu’il était raciste. » Fallait-il agir autrement ? Avec le recul, le joueur finlandais le pense : « Si je pouvais remonter à ce moment du match, je quitterais le terrain à 100 %. Mon manager (NDLR : Steven Gerrard) essayait le faire, mais j’étais seul… Je ne sais pas si, de mon vivant, les choses changeront. Mais si je peux faire quelque chose pour aider, je le ferai… »