Voici pourquoi l’arbitre assistant a demandé un autographe à Erling Haaland après la rencontre à Manchester City

Finalement, la demande d’autographe d’Octavian Sovre à Erling Haaland a tout d’une belle histoire. Après la rencontre entre Manchester City et Dortmund en Ligue des champions (2-1), l’arbitre assistant avait suscité la polémique pour avoir demandé une signature de l’attaquant norvégien. « Peut-être qu’il est fan d’Erling Haaland. Peut-être que son fils ou sa fille voulait un autographe », avait indiqué Pep Guardiola, l’entraîneur des Skyblues, en conférence de presse.

Mais la raison est bien différente. Selon le journal roumain Gazeta Sporturilor, Octavian Sovre aide régulièrement SOS Autism Bihor, une association pour les enfants et les adultes atteints d’autisme. D’où le fait que ce dernier collectionne les photos, les maillots et les signatures de joueurs afin de les proposer aux enchères. Une noble cause, donc. D’autant que l’assistant a été remercié par Simona Zlibut, la présidente de l’association, après sa demande à Erling Haaland. Pour preuve, il est dorénavant devenu un membre honoraire de SOS Autism Bihor.