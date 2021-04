Allyson Felix disputera ses cinquièmes et derniers Jeux olympiques à Tokyo

Au Japon, Felix disputera ses cinquièmes Jeux. Au total, elle a cumulé neuf podiums olympiques dont six sacres : 4X400 en 2008 ; 200, 4X100 et 4X400 en 2012 et 4X100 et 4X400 en 2016. Ses trois médailles d’argent ont été remportées sur 200 m en 2004 (à 18 ans) et 2008 et sur 400 m en 2016. Elle a par ailleurs glané 13 titres de championne du monde entre 2005 et 2019.