Météo: aucune amélioration en perspective

Pour le second week-end des vacances de printemps (Pâques), le temps s’annonce tout aussi maussade avec de la pluie ou des averses, selon les prévisions à la mi-journée de l’Institut royal météorologique. Ce jeudi après-midi, le temps restera sec et assez nuageux avec parfois quelques éclaircies. Il fera un peu plus doux avec des maxima oscillant entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés dans l’ouest du pays.

Vendredi, des éclaircies alterneront avec des périodes plus nuageuses. Le temps sera généralement sec. Les maxima seront compris entre 7 et 14 degrés.

Samedi, dès l’aube, le ciel sera très nuageux avec des pluies faibles à modérées depuis le sud du pays. Toutefois, le temps pourrait être encore temporairement sec au nord du sillon Sambre et Meuse en première instance. En cours d’après midi, les pluies s’intensifieront sur l’ensemble du pays. Les maxima oscilleront entre 7 degrés en Flandre et 13 degrés en Gaume.