Une révolution technologique à venir pour la Coupe du monde 2022? «Je pense qu’un système automatisé pour les hors-jeu sera prêt», affirme Wenger

« Je pense que le hors-jeu automatisé sera prêt pour 2022. Automatisé signifie qu’il va directement du signal au juge de ligne et que ce dernier a sur sa montre une lumière rouge qui lui indique s’il est hors-jeu ou non. »

La FIFA soutient la technologie semi-automatique, qui informe le VAR si un joueur est hors-jeu. Un système entièrement automatisé serait plus précis et surtout réduirait le temps passé par le VAR à juger les hors-jeu.

« Actuellement, nous avons des situations où les joueurs sont sur des lignes pour voir s’ils sont hors-jeu ou non. En moyenne, le temps que nous devons attendre est d’environ 70 secondes, parfois une minute 20 secondes, parfois un peu plus lorsque la situation est très difficile à apprécier » a précisé le Français, âgé de 71 ans. « C’est très important parce que nous voyons que beaucoup de célébrations sont annulées pour des situations marginales et c’est pourquoi je pense que c’est une étape très importante. »