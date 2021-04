Europa League: voici le programme des quarts de finale ce jeudi

Comme sa grande sœur de la Ligue des Champions, l’Europa League va vivre cette semaine ses quarts de finale aller, où l’Espagne et l’Angleterre sont, comme souvent, bien représentées avec Manchester United, Arsenal, Villarreal et Grenade. Jeudi soir, le choc entre l’Ajax et l’AS Rome devrait valoir le détour. Il faut remonter à 2011, et le succès du FC Porto, pour voir un vainqueur autre qu’une formation anglaise ou espagnole.