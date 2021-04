Buteur avec les Diables et en club lors de ses derniers matches, Leandro Trossard veut enchaîner: «Je vais essayer de maintenir ma bonne forme»

Leandro Trossard est en grande forme ces dernières semaines. Auteur d’un doublé retentissant lors de la victoire facile des Diables contre la Biélorussie, l’ancien joueur de Genk compte deux buts et un assist lors de ses trois dernières sorties avec Brighton. Des statistiques qui font du bien, après une saison où il a eu des difficultés à se montrer efficace devant les buts adverses.

« J’ai l’impression d’avoir fait une bonne saison dans l’ensemble. Les buts et les passes décisives n’étaient pas là au début, mais ils arrivent maintenant et j’en suis heureux », a-t-il confié dans une interview postée sur le site de Brighton. « Plus vous jouez dans un certain système, mieux vous vous sentez et ça marche bien pour moi en ce moment. Je vais essayer de maintenir ma bonne forme. »

Trossard a ensuite fait l’éloge de Graham Potter, son entraîneur chez les Seagulls : « Le manager est vraiment bon humainement et parle beaucoup aux joueurs. Avant le match contre Southampton, nous avons discuté de la façon dont je pouvais aider l’équipe en marquant des buts et en faisant des passes décisives. À partir de ce moment-là, toutes ces choses sont arrivées ! ».