Près de 250 emplois à nouveau menacés chez Punch Powertrain à Saint-Trond (2)

Punch Powertrain développe une transmission hybride basée sur la technologie DCT. L'entreprise a signé un contrat avec le groupe PSA et la production devait initialement commencer en 2022. "Il y a un nouveau déclin sur le marché chinois et le passage à la transmission hybride est retardé", explique la syndicaliste Nadia Gueroui. "J'espère qu'un jour nous pourrons à nouveau parler de recrutements. Nous allons lancer la procédure Renault et entamer les négociations au plus vite. Il existe déjà une base de plan social."