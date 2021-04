Zlatan Ibrahimovic bientôt acteur: le Suédois va jouer dans le prochain Astérix

Le nom des principaux acteurs du prochain film d’Astérix et Obélix, l’Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, ont été dévoilés jeudi, rapporte le quotidien sportif français l’Équipe.

Guillaume Canet et Gilles Lellouche seront Astérix et Obélix, Marion Cotillard Cléopâtre, Vincent Cassel Jules César, Pierre Richard Panoramix, Angèle Falbala et, notamment donc, Zlatan Ibrahimovic un personnage nommé Antivirus.