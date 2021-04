Enjeux, programme, classement: voici tout ce qu’il faut savoir sur l’avant-dernière journée en D1A

Fort de sa convaincante victoire lundi à l’Antwerp (1-4), Anderlecht a repris place dans le Top 4 qualificatif en vue des Playoffs 1 de la Jupiler Pro League. Les joueurs de Vincent Kompany, qui ont retrouvé leur puissance offensive, doivent absolument confirmer ce dimanche (18h15) face aux leaders du Club de Bruges dans ce qui constitue le match le plus attendu de la 33e et avant-dernière journée de la phase classique du championnat. Les Mauves peuvent même se qualifier officiellement pour les Playoffs 1 s’ils parviennent à signer un meilleur résultat que les Côtiers. Dans le cas inverse, Anderlecht (52 points) pourrait voir Ostende (49 points) retrouver la 4e place, si le KVO, 5e, s’impose au Beerschot (47 points), 6e, dimanche soir (20h45).

Cercle-OHL (16h15) est important pour chaque équipe pour des raisons différentes. Les Brugeois, 16e (32 points) sont sous la menace de Mouscron (31 points), 17e et actuel barragiste. Les Louvanistes (45 points, 7e) doivent aussi marquer des points s’ils veulent conserver leur place en PO2. Après Malines-Zulte Waregem (18h30), La Gantoise – Charleroi à 20h30 verra les deux équipes jouer leur dernière carte dans l’espoir d’accrocher le Top 8. Elles comptent actuellement 43 et 42 points et sont 10e et 11e.