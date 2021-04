AstraZeneca: quel impact sur la vaccination à Bruxelles et en Wallonie?

La décision de ne plus administrer ces quatre prochaines semaines le vaccin d’AstraZeneca aux personnes en dessous de 56 ans n’aura qu’un faible impact sur la campagne de vaccination en Belgique, ont indiqué chacun à leur tour les ministres de la Santé Frank Vandenbroucke (fédéral), Wouter Beke (Flandre), Alain Maron (Bruxelles) et le délégué général Covid-19 en Wallonie, Yvon Englert.

A Bruxelles, ce sont principalement les personnes de plus de 64 ans qui sont en cours de vaccination ou qui ont été vaccinées. Comme ailleurs, pour les Bruxellois(es) de 56 ans et plus, tous les vaccins continueront d’être administrés, a souligné le ministre Maron, par voie de communiqué.

Et dans un mois ?

La décision belge de limiter le vaccin aux 56 ans et plus a été prise pour une période d’un mois. Si la limitation devait perdurer au-delà des quatre semaines, la campagne devra ralentir puisqu’elle mise toujours sur les vaccins AZ, avait indiqué M. Englert. Concernant la deuxième dose, il n’a pas exclu le recours à un autre vaccin, mais une stratégie sera élaborée d’ici la mi-mai, période où devront être administrées ces secondes doses. Il n’est d’ailleurs pas certain que le risque de thrombose soit toujours présent pour une seconde administration.

Pour Frank Vandenbroucke, les ministres belges de la Santé ont en fait suivi mercredi l’avis du Conseil supérieur de la Santé. « Quand on ne dispose que de l’AstraZeneca pour vacciner, alors il ne faut pas hésiter, et l’utiliser. Mais si l’on a le choix entre plusieurs vaccins et que cela ne change rien à la vitesse de la campagne, alors on peut adapter ». L’avis du Conseil supérieur de la Santé sera publié dans la journée de jeudi, selon le ministre.