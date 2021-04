Mbaye Leye avant la rencontre du Standard à Eupen: «Je suis sûr qu’un 6 sur 6 nous mènera en Playoffs 2»

Eupen et le Beerschot, voici les noms des deux derniers adversaires du Standard cette saison. Ou pas, puisque deux victoires pourraient qualifier le club liégeois pour les Playoffs 2, même s’il reste dépendant des résultats de ses concurrents directs. Optimiste, Mbaye Leye pense lui qu’un carton plein fera l’affaire pour finir dans le Top 8. « Je pense qu’un 6 sur 6 sera suffisant vu le calendrier de nos adversaires. La balle est dans notre camp et si nous reproduisons ce que nous avons fait face à Gand, ça devrait aller. »

Le premier rendez-vous, c’est celui du Kerwheg ce vendredi soir, là où le Standard s’est imposé il y a moins d’un mois dans le cadre de la Coupe de Belgique. « Ce sera un match différent, car je m’attendais à une équipe d’Eupen plus offensive », explique Mbaye Leye. « Ils n’ont plus rien à perdre ni à gagner. Leur manière de jouer a déjà bien changé depuis ce match de Coupe. Ce qui est une bonne chose car nous avons eu du mal, à Mouscron et face à Louvain notamment, face à des équipes regroupées. J’ai évidemment utilisé les images de cet affrontement, mais les joueurs savent qu’ils devront aussi s’adapter à un nouvel adversaire. »