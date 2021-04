Cyclisme: Cofidis renforce son partenariat jusqu’en 2025 et monte son équipe féminine

L’engagement de Cofidis devait s’achever à la fin de l’année 2022, il s’étendra en définitive – et se renforcera – jusqu’en 2025. « Fidèle à sa volonté d’incarner ses valeurs de diversité et d’inclusion au sein de l’entreprise, Cofidis Group prolonge également son soutien à l’équipe handisport et s’apprête à constituer une équipe féminine qui débutera dès l’année prochaine », a annoncé Thierry Vittu, président de Cofidis compétition.

Cofidis est présent dans le pôle handisport depuis 1999 et la nouvelle équipe féminine, qui débutera au niveau continental (2e division), disposera d’un budget d’un million d’euros. Gaël Le Bellec, ancien champion du monde de duathlon, a été missionné par Cofidis Compétition afin de constituer une équipe composée d’une dizaine de coureures.