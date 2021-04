Dîners clandestins à Paris: perquisition au Palais Vivienne, propriété de Pierre-Jean Chalençon

Il avait enflammé les réseaux sociaux durant le week-end, provoqué des réactions de la classe politique, et entraîné l’ouverture d’une enquête.

Depuis, M. Chalençon est revenu sur ses déclarations, en expliquant avoir voulu faire de « l’humour ».

Mercredi, une perquisition avait déjà été menée chez le cuisinier Christophe Leroy. Par la voix de son avocat, Me Thierry Fradet, M. Leroy a fait savoir qu’il avait « pu remettre un certain nombre de documents établissant que les prestations qu’il a effectuées l’ont été, comme la loi l’autorise, dans des domiciles privés et non pas dans des établissements recevant du public (ERP) de type restaurant ».

« En tout état de cause et contrairement à ce qui a été affirmé de manière peu professionnelle, aucun membre du gouvernement n’a participé aux repas », a ajouté l’avocat dans un communiqué, dénonçant un « mauvais procès » à l’encontre de son client.