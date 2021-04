Tour du Pays basque: «J’étais sûr que Pello Bilbao avait gagné», admet Ion Izagirre, vainqueur de la 4e étape

Deux Basques se sont retrouvés au coude-à-coude à l’arrivée de la 4e étape du Tour du Pays basque jeudi à Fontarrabie sur 189,2 km, la plus longue de la semaine. Il a fallu la photo-finish pour départager Ion Izagirre (Astana), vainqueur finalement avec une demi-roue d’avance sur Pello Bilbao (Bahrain Victorius).

« J’étais sûr que c’était Pello qui avait gagné ! Je l’ai vu célébrer après la ligne d’arrivée, je l’ai félicité. Puis on m’a dit que c’était moi. Incroyable ! », a lâché Ion Izagirre à l’arrivée. « Quand les soigneurs m’ont dit qu’ils avaient vu la photo-finish, j’ai voulu être prudent et ne pas célébrer la victoire. Cela fait du bien après le contre-la-montre. Commencer le Tour en perdant 1 : 10 dans le chrono du premier jour, c’est difficile à accepter. L’équipe a vraiment bien travaillé aujourd’hui. J’ai gagné le classement général en 2019, mais sans gagner une étape. Là, je peux fêter une victoire d’étape et c’est très spécial pour moi. Je veux juste profiter du moment. On a eu deux jours vraiment difficile et la course reste très ouverte. Beaucoup de choses peuvent encore se passer ».

Ion Izagirre, 32 ans, signe jeudi la 14e victoire de sa carrière, la première cette saison, et occupe la 9e place au général à 1 : 15. de l’Américain Brandon McNulty (EAU Team Emirates), nouveau leader.