Coronavirus: en vue des JO, le Kenya lance la vaccination de ses athlètes

M. Mutuku a ajouté que tous les membres de l’équipe kényane seront tenus de participer à ce programme de vaccination, qui vise un total de 3.500 sportifs, entraîneurs et dirigeants concernés par les Jeux olympiques et paralympiques, ainsi que les organisateurs du Rallye du Kenya, sixième manche du Championnat du monde des rallyes (WRC) prévue dans le pays du 24 au 27 juin.

Le Kenya, super puissance de l’athlétisme mondial, espère emmener une délégation d’une centaine de sportifs aux JO de Tokyo, initialement prévus à l’été 2020 et reprogrammés du 23 juillet au 8 août 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

Le Kenya avait terminé les JO-2016 de Rio à la 15e place du classement des nations, et première nation africaine, avec un total de 13 médailles (six d’or, six d’argent et une de bronze).