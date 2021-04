Un ancien joueur de NFL aurait tué cinq personnes dont deux enfants

Les cinq victimes sont un médecin de 70 ans, son épouse de 69 ans, et deux de leurs petits-enfants, âgés de 9 et 5 ans, ainsi qu’un homme de 38 ans qui travaillait à l’extérieur de leur maison, a précisé Trent Faris, le porte-parole du shérif du comté de York. Une sixième personne a été hospitalisée, souffrant de « graves blessures par arme à feu », selon M. Faris.

Le suspect, identifié par le quotidien local The Charlotte Observer et la chaîne CNN comme l’ancien joueur des 49ers de San Francisco Phillip Adams, aurait tué les victimes par arme à feu en fin d’après-midi dans sa ville natale de Rock Hill, dans le comté de York, avant de retourner au domicile familial, où il se serait suicidé peu après minuit.

Ce quintuple meurtre intervient au moment où les Etats-Unis sont confrontés depuis l’année dernière à une explosion des violences par armes à feu, et ont été secoués par deux tueries début 2021, à Atlanta (Géorgie) et Boulder (Colorado).

Le président américain Joe Biden, qui a dévoilé jeudi un plan limité pour lutter contre les armes à feu, a fustigé l’« épidémie » et la « honte internationale » que constitue la violence par armes à feu aux Etats-Unis. Lors d’une allocution à la Maison Blanche destinée à présenter son plan, il a cité la fusillade de Rock Hill comme un exemple de cette violence épidémique.

Interrogé par la chaîne de télévision locale WCNC, Alonzo Adams, le père du suspect, a confié : « Je crois que le football (américain) l’a bousillé. » M. Adams a affirmé à WCNC que son fils s’était récemment réinstallé à son domicile.

Ancien sportif universitaire star, Phillip Adams avait vu sa carrière professionnelle être marquée par les blessures, dont des commotions cérébrales. Il avait joué pour les 49ers, ainsi que pour les New England Patriots et les New York Jets, notamment, avant de mettre un terme à sa carrière en 2015 avec les Falcons d’Atlanta.