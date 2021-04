Irlande du Nord: Londres et Dublin appellent au calme après une semaine de violences

Les Premiers ministres britannique et irlandais ont joint leurs voix jeudi aux dirigeants d’Irlande du Nord, unionistes comme républicains, pour condamner les violences « inacceptables » qui secouent la province britannique, dans un contexte de tensions et d’amertume dans le sillage du Brexit.

Avant une séance extraordinaire du Parlement local, le gouvernement nord-irlandais, composé d’unionistes et de républicains, a publié un communiqué commun pour dénoncer des violences « complètement inacceptables et injustifiables, quelles que soient les inquiétudes », appelant à cesser « les attaques contre la police, les services publics et les communautés ».