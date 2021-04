Coronavirus: la plateforme MyHealthViewer à nouveau accessible

La plateforme des mutualités, MyHealthViewer, avait prévu un afflux de demandes, mais la pression a malgré tout été trop forte. « Normalement, nous avons 20 à 50 utilisateurs simultanés. Nous pensions passer à 1.000 environ, mais il y en a eu plus de 2.500 », explique Remi De Brandt, du Collègue Intermutualiste National. Il appelle les citoyens à attendre un peu avant de consulter la plateforme. « Actuellement, c’est encore le tour des 65 ans et plus. Les groupes à risque ne viendront que plus tard. Je comprends que les gens soient curieux, mais ce n’est pas urgent », note-t-il.

Lire aussi Le grand bluff d’AstraZeneca sur les vaccins