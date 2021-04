Euromillions Basket League: le Spirou a tremblé face à Louvain

Le Spirou a enchaîné une quatrième victoire de suite en championnat après son succès ce jeudi soir à la maison face à Louvain. Pourtant, ce sont les visiteurs qui rentraient le mieux dans la rencontre, menant rapidement 9-17 sous l’impulsion de leur pivot Ryan Kriener (16 points). Charleroi réagissait dans le deuxième acte grâce à un excellent Tim Lambrecht (14 points et 20 rebonds) pour virer largement en tête à la pause (47-32).

Au retour des vestiaires, les visiteurs profitaient de la réussite de Jonas Delalieux (17 points) au périmètre pour placer un 0-15 et remettre les compteurs à zéro à l’entame des dix dernières minutes (57-57). Dos au mur, le Spirou finissait finalement par s’imposer au bout du suspense face à d’accrocheurs Louvanistes (70-65). A noter que l’Américain Ryan Kriener (16 points en première mi-temps) est sorti blessé au début de la deuxième mi-temps et il n’est plus remonté au jeu par la suite.

Au classement, Charleroi reste à la 5e place avec un bilan de 8 victoires pour 9 défaites. Louvain, de son côté, pointe à la 6e place avec 6 victoires pour 12 défaites.