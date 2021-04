AstraZeneca: la balance entre risques et bénéfices s’estomperait en-dessous de 40 ans

La décision de ne plus administrer ces quatre prochaines semaines le vaccin d’AstraZeneca aux personnes en dessous de 56 ans n’aura qu’un faible impact sur la campagne de vaccination en Belgique, ont indiqué jeudi les ministres de la Santé Frank Vandenbroucke (Fédéral) et Wouter Beke (Flandre) sur les ondes de la VRT (Radio 1).

Au nord du pays, seules 6.000 vaccinations sur un total d’un million doivent être reprogrammées, essentiellement pour des jeunes stagiaires en hôpital et autres centres de soins, qui ne recevront donc pas l’injection AstraZeneca. Pour M. Englert, quelques centaines de personnes sont concernées au sud du pays. A Bruxelles, ce sont principalement les personnes de plus de 64 ans qui sont en cours de vaccination ou qui ont été vaccinées. Comme ailleurs, pour les Bruxellois(es) de 56 ans et plus, tous les vaccins continueront d’être administrés, a souligné le ministre Maron, par voie de communiqué.

Frank Vandenbroucke a adopté un ton critique à l’adresse de l’EMA. « Nous aurions aimé une analyse plus approfondie sur le risque d’effets secondaires par tranches d’âge. Lors de la réunion des ministres de la Santé (mercredi en fin de journée), je n’ai pas été le seul à le dire ». La Belgique veut aussi davantage de clarté de la part de l’EMA sur la seconde dose du vaccin, le meilleur moment pour l’administrer ou encore la possibilité de recourir à un autre vaccin après une première dose d’AZ.

L’EMA avait dit mercredi ne pas disposer de suffisamment de données pour une analyse de risque par tranches d’âge, ainsi que pour les questionnements sur la deuxième dose, notamment du fait que trop peu de ces secondes doses ont été administrées.

Le plus grand bénéfice au-delà de 45 ans

Selon Dirk Ramakers, professeur à la KU Leuven et à la tête de la taskforce vaccination, interrogé par nos confrères du Standaard « le plus grand bénéfice commence à partir de 45 ans, parce que c’est là que les conséquences du Covid-19 peuvent être les plus graves ». « D’après les chiffres que nous avons obtenus, l’âge médian des personnes touchées par cette forme rare de caillot sanguin se situe entre 42 et 46 ans », a-t-il déclaré. Les personnes de moins de 40 ans présentent généralement une forme légère de Covid-19, il faut donc évaluer si le risque de la maladie l’emporte sur le risque d’effets secondaires du vaccin spécifiquement destiné à ce groupe plus jeune. L’EMA pourrait avoir déjà collecté et analysé ces données. Malheureusement, ce n’est pas le cas.

Si la limitation devait perdurer au-delà des quatre semaines, la campagne devra ralentir puisqu’elle mise toujours sur les vaccins AZ, avait indiqué M. Englert. Concernant la deuxième dose, il n’a pas exclu le recours à un autre vaccin, mais une stratégie sera élaborée d’ici la mi-mai, période où devront être administrées ces secondes doses. Il n’est d’ailleurs pas certain que le risque de thrombose soit toujours présent pour une seconde administration.

Pour Frank Vandenbroucke, les ministres belges de la Santé ont en fait suivi mercredi l’avis du Conseil supérieur de la Santé. « Quand on ne dispose que de l’AstraZeneca pour vacciner, alors il ne faut pas hésiter, et l’utiliser. Mais si l’on a le choix entre plusieurs vaccins et que cela ne change rien à la vitesse de la campagne, alors on peut adapter ». L’avis du Conseil supérieur de la Santé sera publié dans la journée de jeudi, selon le ministre.