L'activité cargo et le trafic aérien augmentent à l'aéroport d'Ostende-Bruges

L'aéroport a déjà enregistré de bons résultats en matière de fret en 2020 et cette progression se poursuivra cette année. Lors des trois premiers mois de 2021, un total de 10.854 tonnes de marchandises ont été échangées via l'aéroport d'Ostende-Bruges, soit 9% de plus qu'en 2020.

Le nombre de mouvements d'avions a lui augmenté de 21% au premier trimestre, notamment en raison de l'activité cargo et d'une augmentation significative des vols locaux et de formation.

Au premier trimestre, l'aéroport a accueilli 4.718 passagers, en baisse de 91% par rapport à l'année dernière, avant que la pandémie n'immobilise le trafic aérien.