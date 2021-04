Yves Van Laethem sur la baisse des contaminations: «On est sur la bonne voie mais le chemin est encore long»

« Nous avons une tendance positive depuis quelques jours qui se poursuit. Cela se manifeste par les contaminations et les hospitalisations qui sont en baisse. Mais il fait se rendre compte que le taux d’occupation dans le milieu hospitalier et surtout dans les soins intensifs augmente. On espère un ralentissement dans les semaines à venir. On est sur la bonne voie mais le chemin est encore long. Le défi maintenant est de ne pas rester sur un plateau mais d’induire une descente continue », a expliqué le porte-parole Yves Van Laethem.