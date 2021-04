La première semaine de vacances touche à sa fin et vous avez déjà épuisé toutes les idées d’activités prévues pour occuper vos bambins ? Et si on s’évadait à deux pas de chez nous, le temps d’un week-end pour changer d’air ? Voici trois lieux où emmener vos kids le temps d’un week-end, d’une nuit ou d’une journée.