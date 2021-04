Coronavirus: ce qui explique la forte augmentation des décès

« Le nombre de décès augmente petit à petit plus rapidement, conséquence inévitable de l’augmentation des hospitalisations ces dernières semaines. Comme nous avons pu le voir dans la première et la deuxième vague, le nombre de décès est le dernier paramètre a se modifier dans l’évolution d’une vague. Ces décès se manifestent dans toutes les tranches d’âges, mais surtout chez les 65 à 84 ans qui ne sont pas en maison de repos », a expliqué le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du SPF Santé publique ce vendredi.

Cette augmentation marquée des décès est la conséquence du taux d’hospitalisation croissant que l’on a connu ces dernières semaines, et plus particulièrement aux soins intensifs. « On sait que malgré les progrès faits dans les soins, le séjour aux soins intensifs reste grevé d’un taux de décès important. Actuellement, ce taux est de 20 %. Dans les prochaines semaines, on doit continuer à attendre un taux de décès important, non pas lié à l’âge, mais lié à la sévérité des cas qui sont hospitalisés. »