Premier League, Serie A, Liga, Bundesliga: le programme des matches du week-end

La course à la 4e place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions, sera le grand enjeu de la 31e journée disputée de vendredi à lundi.

Autre grande affiche du week-end : Manchester United rend visite au Tottenham de José Mourinho, également dimanche (17h30). Les Spurs, sixièmes contrariés dimanche (2-2) à Newcastle, s’accrochent à leur dernier espoir face aux Red Devils qui voudront effacer l’humiliation (6-1) subie à Old Trafford en début de saison.

Samedi (16h), le septième, Liverpool, reçoit Aston Villa (9e) pour essayer de rester également dans la course à la C1 et remporter enfin un match à Anfield en 2021, avant d’y recevoir le Real Madrid mercredi prochain.

Enfin, Chelsea (5e) n’aura pas le droit à l’erreur à Crystal Palace (12e), alors que le leader Manchester City ouvrira les rencontres du samedi (13h30) avec la réception alléchante d’un Leeds (11e) libéré, car assuré de son maintien.

Programme de la 31e journée de Premier League

Vendredi

21h00 : Fulham – Wolverhampton

Samedi

13h30 : Manchester City – Leeds United

16h00 : Liverpool – Aston Villa

18h30 : Crystal Palace – Chelsea

Dimanche

13h00 : Burnley – Newcastle

15h05 : West Ham – Leicester

17h30 : Tottenham – Manchester United

20h00 : Sheffield United – Arsenal

Lundi

19h00 : West Brom – Southampton

21h15 : Brighton – Everton

Pour panser ses blessures et se refaire un moral après sa défaite (3-2) contre le Paris SG en Ligue des champions, le Bayern reçoit samedi (15h30) l’Union Berlin. Pour le « Rekordmeister », fort de sept points d’avance sur son dauphin Leipzig à sept journées de la fin, il s’agit juste de ne pas dérailler : un neuvième titre consécutif de champion d’Allemagne est au bout de la route.

Leipzig se déplace à Brême : le principal enjeu de fin de saison pour le RB est de conserver sa deuxième place, la qualification pour la prochaine Ligue des champions étant virtuellement acquise.

L’affiche de la 28e journée sera une lutte pour la troisième place entre Francfort et Wolfsburg samedi (15h30). Les « Loups » sont troisièmes avec quatre longueurs d’avance sur l’Eintracht : une victoire de Wolfsburg à l’extérieur lui assurerait le podium presque à coup sûr.

Dortmund entame aussi son opération « dernière chance » avec un difficile déplacement à Stuttgart samedi (18h30). Le Borussia est à sept points d’une place qualificative pour la prochaine C1. Une non-qualification pourrait forcer le club à lâcher son phénomène Erling Haaland, courtisé par plusieurs grandes écuries.

Programme de la 28e journée de Bundesliga

Vendredi

20h30 : Bielefeld – Fribourg

Samedi

15h30 : Hertha Berlin – Mönchengladbach

Eintracht Francfort – Wolfsburg

Bayern Munich – Union Berlin

Werder Brême – RB Leipzig

18h30 : Stuttgart – Dortmund

Dimanche

15h30 : Schalke 04 – Augsbourg

18h00 : Cologne – Mayence

Lundi

20h30 : Hoffenheim – Bayer Leverkusen

L’Inter Milan, loin devant au classement (+11 points sur l’AC Milan et +12 sur la Juventus), accueille dimanche le relégable Cagliari (18e) pour continuer sa marche triomphale vers le titre. En match en retard contre Sassuolo (2-1), les Nerazzurri ont enchaîné mercredi avec un dixième succès consécutif, avec une confiance au zénith à défaut d’un jeu flamboyant.

« On ne néglige pas l’esthétique, si on joue bien, tant mieux, mais on s’adapte car l’objectif est tellement important : le scudetto manque à l’Inter depuis si longtemps », a déclaré Antonio Conte, entraîneur d’une Inter sevrée de titre en Serie A depuis 2010.

Derrière, pas de duel direct entre les six candidats aux trois autres places qualificatives de C1. Il sera donc surtout question d’éviter les trop régulières baisses de concentration du côté de la Juventus (3e), qui accueillera le Genoa (13e) après s’être redonné un peu d’air mercredi contre Naples (2-1) avec notamment le retour gagnant de Paolo Dybala.

La Roma, septième à sept points de la 4e place, est celle qui a le plus à perdre en cas de faux pas à domicile contre Bologne (11e). Les Giallorossi n’ont pris qu’un point lors des trois derniers matches et auront laissé des forces en Ligue Europa jeudi soir à Amsterdam contre l’Ajax.

Programme de la 30e journée de Serie A

Samedi

15h00 : Spezia – Crotone

18h00 : Parme – AC Milan

20h45 : Udinese – Torino

Dimanche

12h30 : Inter Milan – Cagliari

15h00 : Juventus Turin – Genoa

Sampdoria Gênes – Naples

Hellas Vérone – Lazio Rome

18h00 : AS Rome – Bologne

20h45 : Fiorentina – Atalanta Bergame

Lundi

20h45 : Benevento – Sassuolo

En Liga, l’affiche qui va attirer tous les regards est évidemment le clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, samedi (21h) dans la capitale espagnole, un choc décisif dans la course au titre.

Les hommes de Zinédine Zidane (3es, 63 points), enhardis par leur succès 3-1 contre Liverpool mardi en Ligue des champions, cherchent à repasser devant un Barça (2e, 65 pts) sauvé sur le gong par Ousmane Dembélé contre Valladolid lundi en championnat (1-0).

L’Atlético Madrid, en leader vacillant (1er, 66 pts), se déplacera pour sa part chez le Betis Séville de Nabil Fekir dimanche (21h).

A noter également, le choc décisif dans la lutte pour le maintien entre les deux promus Elche et Huesca, en lever de rideau vendredi à 21h00.

Programme de la 30e journée de Liga

Vendredi

21h00 : Huesca – Elche

Samedi

14h00 : Getafe – Cadix

16h15 : Athletic Bilbao – Alavés

18h30 : Eibar – Levante

21h00 : Real Madrid – Barcelone

Dimanche

14h00 : Villarreal – Osasuna

16h15 : Valence – Real Sociedad

18h30 : Valladolid – Grenade

21h00 : Betis Séville – Atlético Madrid

Lundi

21h00 : Celta Vigo – Séville

Match de la peur en bas de classement entre Brest et Nîmes, victoire impérative pour Paris sans Neymar et cinquième place dans le viseur lors de Montpellier-Marseille : la 32e journée de Ligue 1, ce week-end, regorge d’enjeux à tous les niveaux du tableau.

Programme de la 32e journée de Ligue 1

Vendredi

21h00 : Metz – Lille

Samedi

17h00 : Strasbourg – Paris SG

21h00 : Montpellier – Marseille

Dimanche

13h00 : Rennes – Nantes

15h00 : Lens – Lorient

Nice – Reims

Saint-Etienne – Bordeaux

Brest – Nîmes

17h05 : Monaco – Dijon

21h00 : Lyon – Angers