Près de 600 rendez-vous pour la vaccination contre le covid annulés par erreur

L’Agence flamande pour les soins et la santé (Zorg en Gezondheid) a annulé 6.612 invitations à la suite de la décision de ne plus administrer ces quatre prochaines semaines le vaccin d’AstraZeneca aux personnes âgées de moins de 56 ans. Il s’agissait notamment de celles destinées aux prestataires de soins et stagiaires, qui devaient recevoir le sérum suédo-britannique entre ce vendredi 9 avril et le 3 mai. En raison d’une erreur humaine, 585 personnes âgées de 56 à 65 ans ont également vu leur rendez-vous annulé jeudi, a indiqué l’agence.

« L’annulation de ces rendez-vous se fait par le biais de la plateforme fédérale pour la gestion de la vaccination Doclr. En raison d’une erreur humaine, 585 personnes âgées de 56 à 65 ans ont elles aussi reçu une annulation jeudi », a expliqué Zorg en Gezondheid.

Les personnes concernées recevront un nouveau courrier avec la confirmation de leur rendez-vous. « Si la date de ce rendez-vous est dépassée au moment où le courrier arrive, un nouveau rendez-vous sera fixé dès que possible. Zorg en Gezondheid fera également tout son possible pour limiter la charge administrative supplémentaire qui pèse sur les centres de vaccination », a précisé l’agence.