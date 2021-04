Interchangeabilité des vaccins: «Pas de données adéquates», selon l’OMS

« Il n’y a pas de données adéquates pour dire si c’est quelque chose qui peut être fait » et donc les experts de l’organisation ont conclu « que l’interchangeabilité des vaccins n’est pas quelque chose qu’ils pouvaient recommander à ce stade », a déclaré Margaret Harris, porte-parole de l’OMS, lors du briefing régulier de l’ONU à Genève.

La HAS avait suspendu ce vaccin pour les moins de 55 ans le 19 mars, en raison de rares cas de thromboses repérés en Europe. Mais auparavant, « près de 600.000 Français », notamment des soignants, avaient reçu une première dose de ce vaccin injecté depuis début février. Elle confirme que pour leur 2e dose, les moins de 55 ans auront le vaccin Pfizer ou Moderna, confirme la HAS ce vendredi matin.

Cela concerne 533.000 personnes en France, selon la HAS. Elle avait suspendu le vaccin AstraZeneca pour les moins de 55 ans le 19 mars, en raison de rares cas de thromboses repérés en Europe. Mais auparavant, certaines personnes, notamment des soignants, avaient reçu une première dose de ce vaccin injecté depuis début février.

« On sait qu’une seule dose de vaccin n’est pas suffisante pour assurer une immunité au long cours contre la Covid-19. Il fallait donc prendre une décision sur le vaccin administré pour la deuxième dose. Il a donc été décidé d’utiliser un vaccin ARN », a de son côté expliqué sur franceinfo Jean-Daniel Lelièvre, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital Henri-Mondor de Créteil et membre de la HAS.