Vincent Kompany avant le Topper: «Si je pouvais choisir, je préférerais affronter Bruges dix fois d’affilée»

A la veille de son 35e anniversaire, Vincent Kompany s’est projeté dans la préparation du « Topper » de dimanche où, hormis Hannes Delcroix et Hendrik Van Crombrugge, ses blessés de longue date, il pourra compter sur la totalité de ses forces vives. Et notamment sur Josh Cullen, qui revient pour l’occasion de suspension mais n’est pas certain de récupérer sa place au sein d’un onze de base qui commence tout de même à se stabiliser. Et donc à être plus rentable en vue du « money-time ».

« Bruges est l’équipe dont la moyenne de taille est la plus grande et qui joue aussi le plus avec de longs ballons, ce qui est parfaitement compréhensible au vu du profil de leurs joueurs. A nous de trouver la parade avec nos petits formats même si le problème ne concerne pas uniquement ce match : on y a été confrontés toute la saison. Malgré tout on s’appuie sur la 2e meilleure défense de l’élite. Ce n’est pas une question de taille, c’est plutôt une question d’intensité, de nombre. Ce sont souvent les petits castors qui font tomber les plus grands arbres… »