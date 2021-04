Gel: les vins de Bourgogne et du Rhône redoutent une année noire

"Le phénomène a touché presque l'intégralité du territoire, ce qui est très rare. Ca n'était pas arrivé depuis des dizaines d'années. Normalement, on a des épisodes de gel bien plus localisés", ajoute le responsable, qui prévient: "les viticulteurs sont catastrophés, abattus".

"Ce sera la plus petite récolte des Côtes du Rhône de ces 40 dernières années": Philippe Pellaton, président d'Inter-Rhône, évalue à "environ 80 à 90%" les pertes subies sur les appellations de la Vallée du Rhône (près de 68.000 hectares).

La situation n'est pas meilleure en Bourgogne (28.841 hectares de vignes), et en particulier dans la prestigieuse appellation Chablis (Yonne). Les dégâts se chiffrent entre "80 et 90%", estime Frédéric Gueguen, membre du bureau de la Fédération de défense de l'appellation Chablis. "Je crains qu'il y ait certaines exploitations qui ne s'en remettront pas", avertit le viticulteur, qui pense à "arracher" une partie de sa vigne pour "revenir à des cultures vivrières".

Sur l'ensemble de la Bourgogne viticole, "on a au moins 50% de dégâts", évalue François Labet, président du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB). "Ca pourrait être pire que 2016", quand la vigne de la région avait été touchée jusqu'à 70% en fonction des zones. "En 2016, on n'avait qu'un coup de blizzard. Cette fois-ci, on a eu trois nuits de fortes gelées", a expliqué M. Labet.