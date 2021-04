Orel Mangala prolonge à Stuttgart jusqu’en 2024

Mercredi, Mangala, 23 ans, s’est à nouveau blessé à la cuisse, à nouveau sur sa déchirure musculaire dont il venait de se remettre. Il ne sera pas disponible pour le VfB dans les prochaines semaines et manquera notamment le duel contre le Borussia Dortmund samedi (18h30) en Bundesliga.

Mangala avait été appelé pour la première fois par Roberto Martinez le mois dernier avec les Diables Rouges, mais en raison de cette blessure antérieure aux ischio-jambiers, il n’avait pas été jugé suffisamment apte à être aligné et était retourné dans son club pour une rééducation supplémentaire. Il a manqué les matchs de championnat d’Allemagne contre le Bayern, le 20 mars, et le Werder Brême, le 4 avril. Il a fait sa dernière apparition avec Stuttgart contre Hoffenheim le 14 mars.

Il a joué 24 matchs de Bundesliga et 3 rencontres de Coupe cette saison, à chaque fois comme titulaire. Il a inscrit 1 but et donné 3 assists.