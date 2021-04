France: le compagnon d’une femme retrouvée sous du béton mis en examen

Le compagnon d’une femme disparue depuis des semaines et retrouvée mercredi sous une dalle du domicile conjugal à Bédarieux (Hérault) a été mis en examen et écroué vendredi pour « meurtre aggravé » car commis sur un conjoint, a indiqué le procureur de Béziers.

Dans le « vaste logement » du couple, situé au rez-de-chaussée d’un petit immeuble et comprenant une « surface de travaux », les enquêteurs venus mener une nouvelle perquisition approfondie sur ordre du juge d’instruction tentant d’éclaircir la disparition ont été « intrigués » mercredi par une « petite estrade en pierre et en bois » recouverte de cartons et d’objets, a poursuivi le procureur.