Décès du prince Philip: les réactions internationales et les hommages se multiplient

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été le premier à saluer la mémoire du prince. « Nous sommes en deuil… La nation et le royaume offrent leurs remerciements pour la vie et le travail extraordinaire du prince Philip, duc d’Edimbourgs », a déclaré le chef du gouvernement devant Downing Street.

L’ancien Premier ministre travailliste Tony Blair a été plus loin. Le prince, a-t-il déclaré, « sera naturellement particulièrement reconnu pour son soutien remarquable et inébranlable à la reine pendant tant d’années. Cependant, il doit également être salué et célébré à part entière comme un homme de prévoyance, de détermination et de courage », qui « était souvent en avance sur son temps. »

Réactions internationales

Mais les hommages ne se sont pas limités au Royaume-Uni. Aux Etats-Unis, c’est l’ex-président américain George W. Bush qui a réagi le premier. « Tout au long de sa longue et remarquable vie, il s’est consacré à de nobles causes et aux autres. Il a représenté le Royaume-Uni avec dignité et a apporté une force et un soutien sans limites à la couronne » britannique, a estimé l’ancien président dans un communiqué.

Angela Merkel a exprimé vendredi sa « grande tristesse » après le décès à 99 ans du prince Philip, a indiqué une porte-parole du gouvernement allemand. « Son amitié pour l’Allemagne, sa franchise et son sens du devoir restent inoubliables », a tweeté Ulrike Demmer au nom de la chancelière.

La royauté belge réagit

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont présenté vendredi sur Twitter leurs condoléances à la reine Elizabeth II et la famille royale britannique à la suite du décès vendredi matin du prince Philip peu avant son centième anniversaire.

« C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Son Altesse Royale le Prince Philip, Duc d’Édimbourg. Nous présentons nos plus sincères condoléances à Sa Majesté la Reine et à la Famille royale britannique ainsi qu’au peuple du Royaume-Uni », ont signé les souverains sur le compte Twitter du Palais royal.