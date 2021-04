Tour du Pays basque: doublé de Deceuncink-Quick Step dans la 5e étape (vidéo)

L’échappée du jour se formait après une dizaine de kilomètres, avec l’attaque du Tchèque Josef Cerny et du Danois Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), du Néerlandais Ide Schelling (Bora-hansgrohe), du Français Julien Bernard (Trek-Segafredo) et du Costaricien Andrey Amador (INEOS Grenadiers), rejoints ensuite par le Norvégien Andreas Leknessund (DSM).

Mikkel Honoré a remporté la 5e étape du Tour du Pays basque (WorldTour). Après 160,2 km de course entre Hondarribia et Ondarroa, le Danois de Deceuncink-Quick Step s’est présenté à l’arrivée avec son équipier tchèque Josef Cerny après un nouveau festival de l’équipe Deceuninck-Quick Step. L’Américain Brandon McNulty (UAE Team Emirates) conserve le maillot de leader avant la dernière étape.

Le peloton ne laissait pas plus de trois minutes aux échappés. Sur l’ascension d’Urkaregi, à 30 km de l’arrivée, Bernard, Cerny et Honoré restaient devant. Deux coureurs espagnols d’Astana-Premier Tech, Alex Aranburu et Omar Fraile, partaient en poursuite, en vain.