Le shopping sur rendez-vous reste un échec (Comeos)

Comeos a enquêté auprès de toutes les chaînes de vêtements parce qu'elles sont le plus présentes dans les rues commerçantes et qu'elles sont aussi celles qui "souffrent le plus" de la règle du shopping sur rendez-vous .

"Le coût fixe le plus important, le loyer, continue de courir et, malheureusement, il ne peut souvent pas être ajusté. Presque toutes les chaînes ont une partie de leur personnel en chômage temporaire. Ce taux varie de 20 à 60%. Pour le mois de mars, on comptait pas moins de 30.000 chômeurs temporaires dans le secteur du commerce de détail, et le mois d'avril sera encore pire puisque les mesures seront en vigueur jusqu'au 26 avril", précise Comeos.