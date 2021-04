Le Comité de concertation se réunira mercredi

Le sort des Ouïghours est l’objet de résolutions parlementaires et dans plusieurs communes. Le PTB se distingue, s’abstenant, refusant de condamner les autorités communistes chinoises. Le sujet monte en puissance : on annonce des auditions à la Chambre, avant les votes en plénière. Une épine dans le pied du PTB, qui s’inquiète, et réfléchit à une courbe rentrante.