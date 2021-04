ATP Monte-Carlo: David Goffin face à Marin Cilic au premier tour

Certains diront qu’avec, dès le départ, l’absence de tout le « Big Four », gros mangeur de palmarès au plus haut niveau, il fallait s’attendre à voir des convives inédits prendre leur part de gâteau à Miami. D’autres rétorqueront que Sascha Zverev, Stefanos Tsitsipas et surtout Daniil Medvedev, pourtant affûtés ces derniers temps, ont raté une occasion grosse comme une maison. Plus tard, on soulignera peut-être, simplement, que le tennis était en train de vivre sa mutation, en pleine pandémie, avec l’apparition de nouveaux noms tout en haut des palmarès.